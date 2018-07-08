Москва хочет перетянуть на свою сторону Анкару и других союзников Вашингтона по НАТО. Таково мнение постпреда США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.
По ее мнению, коим политик поделилась с FoxNews, Россия пытается разрушить сильнейший, из когда-либо существовавших в мире, оборонный союз — Североатлантический Альянс.
Стоит отметить, что эти речи прозвучали накануне открытия саммита НАТО в Брюсселе, он пройдет 11-12 июля.
Ранее от немецкого канцлера Ангелы Мергель проступило заявление: члены НАТО желают разумных взаимоотношений с Москвой.
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Дело в том, что в следующий вторник он должен был обнародовать план помощи 8,7 миллионам французов, которые живут за чертой бедности. Однако на днях Франция обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, и планы президента поменялись.
Потому что для него российские футболисты – чужие, а футбол – лишь орудие в руках политики.
Это произошло на заседании нижней палаты правительства.
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