США обвинили Россию в том, что она отнимает у них "друзей"

Москва хочет перетянуть на свою сторону Анкару и других союзников Вашингтона по НАТО. Таково мнение постпреда США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.



Против России не выстоим: НАТО призналось в бессилии

По ее мнению, коим политик поделилась с FoxNews, Россия пытается разрушить сильнейший, из когда-либо существовавших в мире, оборонный союз — Североатлантический Альянс.

Стоит отметить, что эти речи прозвучали накануне открытия саммита НАТО в Брюсселе, он пройдет 11-12 июля.

Ранее от немецкого канцлера Ангелы Мергель проступило заявление: члены НАТО желают разумных взаимоотношений с Москвой.

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