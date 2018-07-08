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Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде

Мир

Первые два ребенка из застрявших 12 покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде. В "заточении" ребята и их тренер по футболу пробыли 16 дней. Информацию об удачно проходящей операции распространила Khaosod.

Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде. 389222.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Мальчикам вместе со спасателями пришлось преодолеть более четырех километров от того места, где они укрывались до выхода.

Напомним, 23 июня служащие национального парка нашли у входа в пещеру спортивный инвентарь, велосипеды и мотоцикл. После чего в местном футбольном клубе подтвердили, что это вещи школьников (11 — 16 лет) и тренера 25 лет. У пещеры, что простирается на 10 км, несколько входов и выходов. Кроме того, в ней есть залы, где можно укрыться от поднимающейся воды.

Операцию решили проводить сегодня, так как часть помещений достаточно осушили, а метеорологические сводки обещают дождливый период.

Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде

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