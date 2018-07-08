Первые дети покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде

Первые два ребенка из застрявших 12 покинули пещеру Кхао Луанг в Таиланде. В "заточении" ребята и их тренер по футболу пробыли 16 дней. Информацию об удачно проходящей операции распространила Khaosod.
Мальчикам вместе со спасателями пришлось преодолеть более четырех километров от того места, где они укрывались до выхода.
Напомним, 23 июня служащие национального парка нашли у входа в пещеру спортивный инвентарь, велосипеды и мотоцикл. После чего в местном футбольном клубе подтвердили, что это вещи школьников (11 — 16 лет) и тренера 25 лет. У пещеры, что простирается на 10 км, несколько входов и выходов. Кроме того, в ней есть залы, где можно укрыться от поднимающейся воды.
Операцию решили проводить сегодня, так как часть помещений достаточно осушили, а метеорологические сводки обещают дождливый период.
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