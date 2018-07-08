Россия раскритиковала учения Украины и США в Черном море

Учения Киева и Вашингтона в водах Черного моря отрицательно влияют на военно-политическую ситуацию в регионе. Такую мысль озвучил сенатор Франц Клинцевич.
Вчера флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney вошел в Черное море для совместных учений, об этом в твиттере заявили Военно-морские силы США в Европе.
Клинцевич подчеркнул, что происходящее не отразится на безопасности РФ, военные пристально следят за ситуацией и в любой момент готовы отреагировать. Однако эти тренировки мешают Киеву видеть реальную картину, провоцируя на неосмысленные поступки из-за ощущения вседозволенности.
Особое внимание спикер акцентировал на времени, которое выбрали для Sea Breeze, — неделя до хельсинской встречи лидеров РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. По мнению Клинцевича, многие с надеждой ждут этого саммита, однако учения портят фон встречи.
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