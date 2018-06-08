Зачем "фейкометы" снова обвинили Россию в убийстве мирных сирийцев

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights обвинила Россию в гибели 44 человек. Речь идет об авиаударе, который российские военные якобы нанесли по населенному пункту Зардана в сирийской провинции Идлиб 7 июня вечером.
По данным Reuters, во время удара погибли шестеро детей и одиннадцать женщин, шестьдесят человек были ранены.
Еще одним источником обвинений в этом контексте в адрес России стали представители "Белых касок" - организации, позиционирующей себя как добровольческую гуманитарную структуру, которая оказывает помощь пострадавшим в Сирии.
Министерство обороны РФ опровергло эту информацию. Об этом сообщает "Интерфакс".
В Минобороны рассказали, что в течение предыдущего дня в этом районе провинции Идлиб шли бои с применением тяжелого артиллерийского вооружения между отрядом "Джебхат ан-Нусра" — запрещенной в России террористической организацией и оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" "с применением тяжелого артиллерийского вооружения".
Между тем доверие к информации, которой делятся представители организации "Белые каски", подорвано давно. Она славится распространением "фейковых" новостей.
Российская сторона много раз выступала с разоблачениями их "деятельности", проявляющейся, в частности, в создании постановочных сюжетов о якобы имевших место случаях применения сирийским режимом химического оружия.
Финансирование организации Соединенными Штатами заморожено. Продолжится ли оно в будущем, пока вопрос открытый. А надо сказать, что вклад США в бюджет "Белых касок" составляет около его трети.
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