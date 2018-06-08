В ЕС продолжаются дискуссии по поводу жизни и смерти коровы Пенки

Животное с таким милым именем стало звездой новостей, благодаря истории с пересечением границы.
Пенка сбежала из Болгарии в Сербию. Но ее нашли и вернули домой. Казалось бы, история получила заслуженный счастливый конец, но не тут-то было. По законам ЕС корову должны усыпить, так как она пересекла границу без ветеринарного осмотра.
Хозяин встал на защиту своего питомца и попросил власти пожалеть корову и не убивать. История получила большую огласку в СМИ. Теперь делом Пенки занят Европарламент. Чиновники думают, как внести изменения в правило, по которому корову должны лишить жизни.
Руководитель Болгарского агентства по безопасности продуктов питания Дамян Илиев встретился с представителями Сербии и Македонии, чтобы совместно решить, как поступать в подобных ситуациях, когда животные случайно пересекают границу.
Ну, а пока чиновники в поте лица работают над тем, чтобы Пенка смогла продолжить свое существование, животное пасется на лугах своего хозяина, надеясь на лучшее.
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