Британский шпион подал иск к трем российским олигархам - Фридману, Авену и Хану

Кристофер Стил, известный как автор скандального "Дела Трампа" направил иск против бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Герман Хана. Он подал два ходатайства в Высокий суд Федерального округа Колумбии. Об этом сообщает русская служба BBC.

фото: pixabay.com

Все началось с того, что бывший британский шпион представил отчет, в котором он собрал данные о вмешательстве российской стороны в американские выборы 2016 года. В апреле бизнесмены Фридман, Авен и Хан подали в суд на Стила, обвинив его в клевете. Они обратились в органы округа Колумбии.

А вот Кристофер Стил выбрал вышестоящую инстанцию. Он требует отказать россиянам в их исках, так как они не имеют основания. Эту информацию подтвердила адвокат шпиона Кристина Айкхоф. Она также отметила, что судебного разбирательства ее подзащитный не боится, но опасается за собственную жизнь.

Слушание дела намечено на 20 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в феврале этого года офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. В документе, опубликованном на сайте ведомства, 13 фамилий и три организации.

В документе также сказано, что указанные лица хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа. При этом утверждается, что подозреваемые выдавали себя за представителей американских организаций и активистов, устраивали протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов.

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