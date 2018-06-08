Тяжелая жизнь Трампа: запрещают смотреть порно в Белом доме

О том, как сильно сетует американский лидер на то, что ему нельзя смотреть фильмы для взрослых на рабочем месте, рассказала американская журналистка Мика Бжезински. Такой информацией, которую она получила от своего источника, ведущая поделилась в эфире одной и передач на кабельном канале MSNBC.

Фото: Fotodom.ru/Rex Features

Мика Бжезински критикует президентство Трампа с того момента, как он только заступил на этот пост. Поэтому она с особенной радостью сообщила новость о том, как сильно не хватает президенту взрослых "развлечений".

"Самая большая жалоба Дональда Трампа в том, что он не имеет права смотреть порно в Белом доме", - заявила в эфире Бжезински.

Журналистку возмутил комментарий, который сделал на днях экс-мэр Нью Йорка Рудольф Джулиани по поводу связи Трампа и порноактрисы Сторми Дэниелс. Он сказал, что, "раз девушка продает свое тело, значит у нее нет репутации". Ведущая хотела показать, насколько лицемерно такое заявление, когда у президента самого "рыльце в пуху".

Перепалка между Бжезински и Трампом идет давно. Очередной выпад журналистки был связан с возмущением Трампа по поводу фейков о пластической операции его жены. Хотя сам он год назад указывал на неудачную пластику Бжезински в своем твиттере. На этом же ресурсе американский лидер назвал журналистку "сумасшедшей Микой с низким I.Q."

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook