Испытывается новый экзоскелет для армии США (видео)

Элитные солдаты из 10-й горной дивизии, легкой пехотной дивизии армии США, базирующейся в Форт Драме (Нью-Йорк), будут первыми, кто испытает экзоскелетные технологии от американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Использование таких технологий снижает расходы на военный транспорт, улучшает выносливость солдат и уменьшает усталость во время сражений.

Исследовательский центр солдатского снаряжения армии США (NSRDEC) — военный НИЦ при Минобороны США, расположенный в городе Натик (штат Массачусетс), разрабатывает и тестирует обмундирование и снаряжение для солдат армии США, включая систему Future Force Warrior. Центр начал сотрудничество с 10-й горной дивизией еще в феврале, чтобы протестировать экзоскелеты и подготовиться к их широкому использованию в армии. По данным издания Army Times, NSRDEC считается лидером по работе с экзоскелетными технологиями для армии. Один из самых передовых экзоскелетов изготовлен корпорацией Lockheed Martin.

Журналисты Army Times побеседовали с сотрудниками Lockheed о следующем поколении силового экзоскелета ONYX с акцентом на нижние конечности тела, который во время предыдущих пилотных испытаний продемонстрировал свою способность повышать мобильность солдата и снижать чувство усталости."Коленный экзоскелет снижает нагрузку на человека при передвижении пешком с грузом вверх по склону", — говорится в докладе Мичиганского университета по оценке нового экзоскелета ONYX, разработанного в 2017 году. Разработчики Lockheed заявили, что сейчас завершается трехэтапное тестирование экзоскелетов ONYX, и уже осенью они поступят в армию.

Новая разработка увеличивает силу ног, позволяя решать сложные физические задачи. С таким обмундированием солдат может носить большие грузы, легко подниматься в горы и спускаться. По информации Army Times, усовершенствованный экзоскелет может быть отправлен в зону боевых действий уже в 2021 году.

Экзоскелет ONYX будет оборудован датчиками, которые сообщают скорость, направление и угол движения микрокомпьютеру, прикрепленному к бедру солдата. Оборудование сможет повышать подвижность воина, помогая ему сгибать и разгибать ноги при движении.

Среди прочих преимуществ ONYX - он обладает ортопедическими возможностями, позволяя правильно распределять нагрузку и не перегружать организм.

Похоже, что американская армия на этот раз очень близко приблизилась к превращению своих солдат в киборгов. Следующий этап — полная роботизация.

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