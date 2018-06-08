Германия больше не может скрывать разногласия с США

Германия не имеет права больше молчать о разногласиях с Соединенными Штатами. Заявление об этом прозвучало от министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Фото: Fotodom.ru

В беседе с журналистами Süddeutsche Zeitung он пояснил, что речь идет о выходе США из соглашения по климату, решении отказаться от иранской ядерной сделки и ввести пошлин на импорт стали и алюминия из ряда европейских государств.

По словам Мааса, американские шаги идут во вред ФРГ и другим странам Европы, а глава Белого дома Дональд Трамп намеренно совершает их.

Напомним, что от канцлера ФРГ Ангелы Меркель прозвучал призыв к европейским странам быть стойкими и не поддаваться желанию Соединенных Штатов изменить мировой порядок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Германия ответила на ультиматум США по поводу "Северного потока-2". Так, министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул, что импорт сжиженного газа из США не вырастет, даже если Германия откажется от "Северного потока - 2". Спикер предупредил Вашингтон, что если он не перестанет думать только о своих нуждах, то Европа станет поступать так же.

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