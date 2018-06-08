Societe Generale выплатит США $1,3 млрд за шантаж. Макрон умылся

Один из крупнейших банков Франции Societe Generale признан виновным и выплачивает США штраф в размере 585 миллионов долларов за подкуп ливийских чиновников в целях получения правительственных инвестиций.

Банк также осуществляет выплату 750 миллионов долларов США для урегулирования ситуации с обвинением США в манипулировании мировой процентной ставкой. Дело было обнародовано Министерством юстиции США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Согласно соглашению с Министерством юстиции, Societe Generale избежит уголовного преследования по обвинению в манипулировании лондонской межбанковской ставкой (LIBOR) и выплатит штраф в размере 275 миллионов долларов. Также банк заплатит 475 миллионов долларов штрафа по отдельному соглашению с CFTC.

Министерство юстиции США заявило, что это было первое урегулированное с Францией дело о взяточничестве за рубежом. По мнению и. о. помощника Генерального прокурора США Джона Кронана, произошедшее посылает мощный сигнал. "Транснациональная коррупция и манипулирование нашими рынками будут встречены глобальным и скоординированным ответом правоохранительных органов", — утверждает он.

Ставка LIBOR используется для установления ставок кредитования на триллионы долларов в сделках по всему миру, включая такие, как ипотека, операции с ценными бумагами и выдача потребительских кредитов.

Ряд крупных международных банков также уже совершили выплаты на общую сумму в миллиарды долларов в связи со скандалом по фальсификации ставок, который имел место в 2012 году.

Подразделения JPMorgan Chase и Citigroup, британского Barclays, швейцарского UBS и германского Deutsche Bank также подписали соглашения об отсрочке судебного преследования.

Дочерняя компания банка Sga Societe Generale Acceptance NV будет признана виновной во вторник в федеральном суде Бруклина (штат Нью-Йорк). Ей предъявят обвинения в нарушении законов США по борьбе с иностранным взяточничеством в период с 2004 по 2009 годы, во время режима Муаммара Каддафи в Ливии.

Кроме того, Societe Generale подписала соглашение об отсрочке судебного преследования по соответствующим обвинениям в преступном сговоре и передаче ложных отчетов.

В отчете Министерства юстиции США говорится, что Societe Generale заплатил ливийскому посреднику более 90 миллионов долларов, чтобы передать в качестве взятки средства высокопоставленным ливийским чиновникам в обмен на инвестиции ливийских государственных учреждений в Societe Generale. Также в отчете отмечается, что банк обеспечил инвестиции на общую сумму около 3,7 млрд долларов и собрал 523 млн долларов прибыли от своей преступной схемы.

Парижский филиал Societe Generale распространил заявление, в котором отмечено, что в последние годы банк "предпринимает серьезные шаги, чтобы укрепить свою систему контроля, которая призвана удовлетворять самым высоким отраслевым стандартам в соответствии с общепринятыми этическими нормами".

Среди взятых на себя обязательств в руководстве банка особо подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы предотвратить нарушение закона по борьбе со взяточничеством и манипулированием рынком.

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