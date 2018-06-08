Европейский суд: "Все страны ЕС обязаны способствовать гомосексуальным бракам”

Любая страна, которая является членом ЕС, вне зависимости от того, признаются ли законными браки между партнерами одного пола на ее территории, не должна препятствовать проживанию или передвижению гомосексуальных пар. Такое решение вынес Европейский суд справедливости.

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«Лакмусовой бумажкой», показавшей необходимость такого правила в ЕС, стала история Адриана Комана и Клэвойнда Роберта Гамильтона, которая произошла в Румынии. Власти отказались предоставить право на жительство в стране Гамильтону, гражданину США, так как он не мог официально носить статус супруга Андриана. В Румынии однополые браки не признаны на официальном уровне.

Пара обратилась в Европейский суд справедливости, в высшую инстанцию, решения которой не могут быть обжалованы. Здесь заявили, что страны ЕС могут оставлять за собой право признавать или не признавать однополые браки, но не имеют правда препятствовать проживанию супругов на территории государства из-за сексуальной ориентации.

Адриан Коман прокомментировал ответ суда, назвав его «победой человеческого достоинства».

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