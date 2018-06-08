Украина хвалится: Ан-26 перехватил ракетный катер у Крыма

Украинская пресса утверждает, что самолет Ан-26 ВМС Украины "перехватил" малый ракетный корабль ВМФ России в Черном море.

По данным издания Думская, , российский корабль был замечен 2 июня у острова Змеиный, входящий в состав Одесской области. На его перехват был направлен транспортный самолет Ан-26.

Российская сторона эту информацию не подтвердила. Зато появились сообщения, что 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании "Черноморнефтегаз".

На днях зкс-замминистра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил о необходимости патрулирования прибрежной зоны в Азовском море. По этому поводу вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что "адмирал, при всём уважении к нему, слабо разбирается в Азовском море. Черноморский флот масштабных учений там никогда не проводил, потому что Азовское море испокон веков считалось внутренним морем Советского Союза, а сейчас дружественных стран. Проводить там ракетные, артиллерийские или торпедные стрельбы просто невозможно. Там можно только на катерах рыбу ловить".

Напомним, "Нафтогаз" ранее был владельцем "Черноморнефтегаза", снабжающего газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к России по решению местного парламента имущество последнего было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании - Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

Сегодня "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

Напомним, что остатки украинского флота обстреляли российскую буровую платформу в Черном море, но их решили "не уничтожать", а выдворили из района бурения. СМИ замечают, что это уже не первый случай откровенного пиратства со стороны Украины.

О том, что "ВМС Украины занимаются провокациями в Черном море и угрожают безопасности экономической деятельности России" сообщил замглавы пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев.

"Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия - открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке "Таврида", расположенной в Черном море», - рассказал он подробности инцидента.

В итоге корабли ФСБ и Черноморского флота тут же пришли в район ЧП, где под прицелом зенитных установок и ракет фрегат украинских ВМС «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев» выдавили из района, где находится буровая установка "Черноморнефтегаза".

"На буровой никто не пострадал, обстрел велся из автоматов, а не штатного вооружения кораблей - так что решили их пугнуть, а не топить. Сторожевики подошли, навели зенитные установки, подсветили ракетным комплексом и они быстренько удрали",- сообщили источники Politonline.ru в Черноморском флоте.