СМИ: НАТО бросит на Россию флот и две армии

В Брюсселе проходит саммит министров обороны стран НАТО, который сопровождается беспрецедентной активностью боевой авиации альянса вблизи границ России.

Российские военные в настоящее время наблюдают за полетами переброшенных в Британию в конце мая дальних сверхзвуковых бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие.

Это связано не только с проходящими сейчас в странах Балтии учениями НАТО Saber Strike ("Удар сабли").

По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, эти шаги альянса направлены "для сдерживания российской агрессии...Когда наблюдаешь за тем, что происходит с выборами в Америке и некоторых европейских странах, за другими аспектами - изменениями Россией границ в Европе посредством военной силы, тогда видишь, что НАТО должно давать ответ".

В министерстве обороны РФ напомниои, что сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен десятитысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО. Количество учений и тренировок альянса существенно выросло. При этом они носят явно антироссийскую направленность".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже давал понять, что у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее.

Таким образом, НАТО уже через год будет иметь у границ РФ мотопехотную (около 30 тыс. военнослужащих, 1000 единиц бронетехники и т.п.) и воздушную (около 500 самолетов и вертолетов) армии, а также полноценное военно-морское соединение, превышающее по потенциалу на Балтике российский ВМФ. В состав Балтийского флота РФ входят всего 11 больших боевых кораблей.

При этом трудно упрекнуть Россию в том, что она не стремится к контактам с НАТО. Только после событий в Украине, произошедших в 2014 году, руководство альянса от таких контактов вполне сознательно воздерживается.

Тем не менее начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встречается в Финляндии с главой объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Они уже не раз контактировали в прошлом году, обсуждая проблемы Сирии, в основном безопасность полетов авиации коалиции.

Однако, по данным Герасимова, США отказались от предложения РФ "по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов и т.п.". То есть всем понятно, что на этой встрече прорыва не будет.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент РФ Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия будет применять ядерное оружие лишь в качестве ответного удара.

Путин в интервью в фильме "Миропорядок 2018" пояснил, что нужно, "чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Наши планы применения, надеюсь, этого никогда не будет, теоретические планы применения - это так называемый ответный, встречный удар".

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