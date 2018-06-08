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Источник Правда.Ру

Билл Гейтс финансирует возможность новых пандемий в мире

Мир

Билл и Мелинда Гейтс через свой Фонд Гейтса пожертвовали миллиарды долларов на финансирование новых вакцин-лекарств, которые на самом деле причинили огромный вред большому числу людей. С учетом того, что существует около миллиона вирусов, о которых мы до сих пор ничего не знаем, вполне вероятно, что Фонд Гейтса и другие глобалисты будут вкладывать больше ресурсов в разработку новых вакцин, что будут сокращать население, такое мнение транслирует Natural News.

Билл Гейтс финансирует возможность новых пандемий в мире. 387859.jpeg
Фото: википедия

Когда новый вирус начинает причинять вред, медицина пытается догнать его, разрабатывая вакцину. Это "всегда бывает слишком поздно", говорит Джонна Мазет, ученый из Калифорнийского университета Дэвис.

Она предложила выявить и каталогизировать каждый вирус в рамках проекта Global Virome Project. Идея не нова; ее уже поддерживают отдельные ученые и организации, например, Агентство США по международному развитию, Альянс EcoHealth, ProMED, HealthMap и эпидемическая компания Metabiota.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения запустила проект R & D Blueprint, целью которого является содействие разработке методов лечения и контрмер для болезней, которые, по оценкам мирового медицинского агентства, представляют наибольший риск, включая конго-крымскую геморрагическую лихорадку.

Кто в этом участвует? Всемирный экономический форум, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и Wellcome Trust, которые вместе создали организацию, известную как "Коалиция за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям". Цель, якобы, состоит в том, чтобы финансировать разработку вакцин, которые необходимы во время эпидемии.

Кроме того, пилотный проект PREDICT, который ведется около семи лет, уже обнаружил около 1000 новых вирусов.

Но является ли реальной целью Гейтса спасти как можно больше жизней? Во время TED конференции, это было опубликовано в интернете примерно в 2010 году, Гейтс связал развитие новой вакцины с сокращением населения планеты как способа остановить "глобальное потепление / изменение климата".

"Если мы проведем отличную работу по созданию новых вакцин, развитию медико-санитарных услуг, услуг в области репродуктивного здоровья, мы можем снизить численность населения на 10 или 15 процентов ", — сказал Гейтс, как описано в документе TruthWiki.

Сайт TruthWiki далее отмечает, что Гейтс хочет сократить население планеты — снизить "опасный" CO2, который на самом деле необходим для поддержания жизни на планете — по-разному используя вакцины.

Во-первых, вакцины содержат опасные токсины тяжелых металлов, такие как ртуть (thimerosal). Много содержат и другие тяжелые металлы, например, алюминий.

Вакцины могут также использоваться для снижения или устранения фертильности, тем самым искусственно снижая уровень рождаемости во всем мире. Фактически, в некоторых промышленно развитых странах Европы это уже происходит, поскольку показатели смертности превышают показатели рождаемости. Вакцины могут использоваться и для провоцирования выкидышей.

Также может быть и с пандемией, созданной с помощью вакцин, чтобы убить сотни миллионов или даже миллиарды людей. Это может быть так же легко, как разработать вирулентный новый штамм гриппа, а затем заставить почти всех "принять" его.

В любом случае, Гейтс ясно дал понять, что сокращение населения мира из-за фальшивой проблемы "глобального потепления" — это его цель.

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Темы смерть болезнь вакцина эпидемия
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