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Рэнд Пол: Трамп может стать первым американским диктатором

Мир

Cенатор от штата Кентукки Рэнд Пол опасается, что у американского президента в руках сосредоточенно слишком много власти. 

Рэнд Пол: Трамп может стать первым американским диктатором. 386737.jpeg

По его словам, в последние годы  Конгресс отказывается от своей обязанности объявлять войну. Проблема в том, что США воюют везде и всегда, когда президент так говорит, и эта ситуация выглядит нездраво. 

"Вместо того, чтобы восстановить свою конституционную власть, Конгресс намерен кодифицировать неприемлемый, неконституционный закон AUMF, выдвинутый сенаторами Тимом Кейном и Бобом Коркером. После прочтения его становится ясно, что закон дает почти неограниченные полномочия президенту воевать, когда он хочет, с минимальным обоснованием и без каких-либо предварительных конкретных полномочий", отмечает Пол.

Сенатор пояснил, что это полный пересмотр роли исполнительной власти и конституционного разделения властей. Таким образом начались боевые действия  Талибана* и Аль-Каиды* на Аравийском полуострове,  ИГИЛ*, "Аль-Шабааб"* в Сомали и других странах, Аль-Каиды* в Сирии, Аль-Нусры* в Сирии, сети Хаккани* в Пакистане и Афганистане, Аль-Каиды* в странах исламского Магриба, в Нигере, Алжире, Ливии и Нигерии. 

Пол напомнил, что AUMF не только кодифицирует военные действия против этих связанных с ними сил, но по консервативным оценкам санкционирует войну в более чем 20 странах.

"Должен ли Конгресс объявить войну? Абсолютно точно. Есть места на планете для войны? Утвердительный ответ. Должны ли мы сейчас проводить эти прения? Да, мы должны. Но мы должны провести всесторонние прения, с учетом всех сторон и с учетом конституционных прав каждой ветви власти", - подчеркнул сенатор.

Последний вариант AUMF навсегда даст исполнительной власти неограниченную свободу действий в определении войны и оставляет  Конгресс за бортом обсуждения действий после того, как они уже совершены, подытожил Пол. 

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Темы война рэнд пол конгресс
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