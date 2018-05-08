Западные журналисты усмотрели в церемонии вступления в должность президента Владимира Путина желание дальнейшего обострения отношений.
Как передает британское издание Daily Express, Путин впервые выехал на улицы Москвы не на традиционном Mercedes, а на новом лимузине отечественного производства.
Такое решение стало "патриотическим посланием", которое призвано продемонстрировать самодостаточность России.
"Круче, чем у Трампа", - передает Daily Express слова одного из гостей инаугурации.
Отмечается, что в инаугурационной речи Путин подчеркнул необходимость технологических исследований и инноваций, чтобы Россия шла в ногу с глобальными изменениями.
По этому поводу The Washington Post отметил, что, приняв присягу, Путин пожал руку только патриарху Кириллу, Дмитрию Медведеву и Герхарду Шредеру.
Издание отмечает, что накануне победы Советского Союза над нацистами во Второй мировой войне, самое почетное место в первом ряду было предоставлено бывшему немецкому лидеру.
При этом за спиной Шредера стоял еще один немецкий друг Путина - банкир Маттиас Варниг, бывший агент тайной полиции ГДР, который, как и Путин, работал в Дрездене на закате холодной войны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин в день своей инаугурации не cобирался пользоваться новым лимузином "Кортеж". Таков был замысел режиссера мероприятия.
Читайте также:
Инаугурацию Путина покажут 6 телеканалов
Путин заявил о переменах в правительстве после инаугурации
ОМОН, бойня, посадки: оппозиция устроит беспорядки 5 мая?
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.
Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...