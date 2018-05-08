На Западе изучают "сигналы Кремля" с инаугурации Путина

Западные журналисты усмотрели в церемонии вступления в должность президента Владимира Путина желание дальнейшего обострения отношений.

Как передает британское издание Daily Express, Путин впервые выехал на улицы Москвы не на традиционном Mercedes, а на новом лимузине отечественного производства.

Такое решение стало "патриотическим посланием", которое призвано продемонстрировать самодостаточность России.

"Круче, чем у Трампа", - передает Daily Express слова одного из гостей инаугурации.

Отмечается, что в инаугурационной речи Путин подчеркнул необходимость технологических исследований и инноваций, чтобы Россия шла в ногу с глобальными изменениями.

По этому поводу The Washington Post отметил, что, приняв присягу, Путин пожал руку только патриарху Кириллу, Дмитрию Медведеву и Герхарду Шредеру.

Издание отмечает, что накануне победы Советского Союза над нацистами во Второй мировой войне, самое почетное место в первом ряду было предоставлено бывшему немецкому лидеру.

При этом за спиной Шредера стоял еще один немецкий друг Путина - банкир Маттиас Варниг, бывший агент тайной полиции ГДР, который, как и Путин, работал в Дрездене на закате холодной войны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин в день своей инаугурации не cобирался пользоваться новым лимузином "Кортеж". Таков был замысел режиссера мероприятия.

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