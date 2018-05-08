Детскую проституцию спонсируют Ротшильды, Клинтоны и Бронфманы?

Связанные с Ротшильдом сестры Бронфман жертвовали миллионы культу, чьи лидеры, Эллисон Мак и Кит Раньер, были обвинены в торговле детьми в сексуальных целях.

По мере того, как появляется больше деталей в случае элитного голливудского секс-культа NXIVM, кажется, что эта история будет бесконечной.

Появляется все больше свидетельств того, что эта предполагаемая группа самопомощи была лишь прикрытием для торговли людьми. Также было выявлено, что эта группа имеет тесные связи с семьями правящего класса, включая Ротшильдов, Клинтонов и Бронфманов.

Согласно обвинениям, актриса Эллисон Мак была членом культа и работала на руководящей должности. В ее обязанности входило заманивать женщин в программы под предлогом расширения прав и возможностей. Позже они фактически попадали в рабство к Киту Раньеру - переписывали на него свои деньги и имущество, голодали, чтобы поддерживать определенный вес. Он даже клеймил их своими инициалами.

В обвинительном заключении утверждается, что Эллисон Мак вербовала женщин для эксплуатации как в сексуальном плане, так и для труда в пользу обвиняемых.

Американский прокурор Ричард П. Донохью пояснил, что культ был окончательно разоблачен, когда дочь актрисы Екатерины Оксенберг Индия после вступления в секту оказалась чрезвычайно истощена от диеты и страдала от серьезных проблем со здоровьем.

Когда эти обвинения попали в новости, другие женщины, в том числе актриса Сара Эдмондсон, рассказали прессе ту же историю шантажа, брендинга, а также принудительного труда и принудительной сексуальной активности.

Раньер также обвиняется в педофилии за преступления, которые тянутся более 20 лет, с участием девочек в возрасте 12 лет.

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