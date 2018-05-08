Ученые объяснили, почему улыбка старит человека

Израильские ученые пришли к выводу, что, вопреки распространенному мнению о том, что улыбка делает нас моложе, на самом деле люди выглядят старше, когда улыбаются.

Исследователи из Университета Бен-Гуриона в Израиле провели два эксперимента, показывая участникам по два фото мужчин и женщин.

Особенность фотографий заключалась в том, что на одном они улыбались, на другом сохраняли нейтральное выражение лица. Респондентов просили оценить возраст изображенного на нем человека.

После этого участников, не предупредив заранее, спрашивали, какие лица, на их взгляд, выглядят старше - улыбающиеся или нейтральные. Итоги опроса показали, что люди с улыбкой казались участникам эксперимента старше.

Причем в сравнении с фотографиями тех же людей с удивленным выражением лица улыбающиеся фотографии опять воспринимались старше всех.

Что любопытно, удивленные лица при этом казались им самыми молодыми, однако, как показал эксперимент, участники эксперимента этого не осознавали.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что долгое время было принято считать, что мимическая реакция человека приобретается в младенчестве и является приобретенным знанием. Но современные исследования американских ученых показали, что на самом деле мимика является врожденным рефлексом и передается по наследству.

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