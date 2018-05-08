Академики РАН доказали: астронавты США были на Луне

Российские ученые изучили образцы лунного грунта, которые были переданы советской стороне американцами.

Таким образом, в Сибирском отделении РАН подтвердили, что американские астронавты высаживались на Луне.

Ими были проведены комплексные исследования двух образцов лунного грунта (реголита), один из которых был передан СССР американской стороной, а другой доставлен на Землю в рамках советской программы автоматических лунных станций.

По словам академика Геннадия Кулиханова, "анализ показал почти полную идентичность состава тех и других образцов, и это отвергает сегодняшние инсинуации о том, что американцы не высаживались на Луне".

Сообщается, что при изучении лунного грунта использовался новейший принцип синхротронного излучения, когда точные приборы фиксируют электромагнитное излучение заряженных частиц, скорость некоторых из которых сопоставима со скоростью света.

Напомним, ИЯФ СО РАН считается в мире одним из ведущих центров в области изучения термоядерного синтеза. В настоящее время в мире есть всего четыре электрон-позитронных коллайдера современного уровня, и один из них находится именно в Новосибирске.

США будут наносить удары из космоса уже через несколько лет. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Штатов Дэвид Гольдфейн. По его словам, достичь превосходства в космосе так же необходимо, как и лидерства в воздушном пространстве.

Читайте также:

Бомбардировщикам США приказано догнать Луну