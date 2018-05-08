Le Monde: сказать, что Макрон раздражает Кремль - это не сказать ничего

Французский лидер Эммануэль Макрон решил все-таки приехать в Москву 24-25 мая, пишет Le Monde.

kremlin.ru

Как пишет журналистка Изабель Мандро, Франция и Россия настроены на конструктивный диалог, несмотря на поддержку Макроном позиции Великобритании в деле об отравлении Сергея Скрипаля, а также неоднократных критических высказываний по поводу сотрудничества России с Сирией.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков пояснил, что "до сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную". Те не менее взгляды Макрона вылились в конкретные действия - в первом случае он вместе с 27 другими странами выслал из страны четырёх российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном. Во втором - в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте Франция вместе с США и Великобританией нанесла удар по режиму Башара Асада.

Конечно, это не может не раздражать Россию, пишет Мандро. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позицию Макрона "колониальной".

Тем не менее, лидеры двух стран за последнее время созванивались восемь раз, причём половина телефонных звонков пришлась на апрель 2018 года. Автор указывает на то, что и в Москве, и в Париже лидеров объединяет общее желание сохранить "висящие на волоске" отношения.

"Макрон упрям, но Кремлю хорошо известно, что Франция сегодня скорее настроена перевернуть страницу, - считает политолог Дмитрий Орешкин. - Он надеется...показать остальному миру все преимущества сотрудничества с Россией".

Как пишет The Financial Times, Макрон убежден, что ограничения в отношении Москвы могут сильно сказаться на производстве в странах Европы. Таким образом Макрон пытается защитить интересы автопромышленности и космической отрасли, учитывая тот факт, что ограничения в отношении "Русала" могут вызвать рост цен на металл.

Об этом Макрон заявил перед предстоящим визитом в Вашингтон, где с президентом США Дональдом Трампом будет встречаться и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Читайте больше:

В Берлине объяснили, что сделают с санкциями США против России

Французские депутаты выступили за снятие антироссийских санкций

"С этими русскими что-то не так": В Германии не понимают, почему не работают санкции