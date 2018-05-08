Порошенко потребовал отказаться от общих праздников с Россией

Президент Петр Порошенко на торжественном мероприятии по случаю Дня памяти и примирения заявил, что у Украины не должно быть общих с Россией военных праздников.

По словам Порошенко, страна еще в 2014 году положила конец "давней и странной традиции" праздновать главный военный праздник в унисон с Россией.

Порошенко пояснил, что "в нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором".

Напомним, 8 мая Украина в четвертый раз отмечает День памяти и примирения. Его учредили в марте 2015 года, таким образом страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

А в 2014 году Порошенко подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества 23 февраля. Кроме того, он перенес празднование Дня пограничника с 28 мая на 30 апреля.

Напомним, Акт капитуляции Германии был подписан 7 мая в Реймсе, а вступил в силу 8 мая. Однако Иосиф Сталин отказался признавать этот акт и потребовал повторного подписания. Причина была в том, что от СССР первый акт подписал советский генерал-майор Иван Суслопаров. Однако он не успел провести предварительные консультации с Москвой. И акт был подписан снова.

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