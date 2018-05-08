Лунная пыль изменяет ДНК людей: к сведению колонистов Луны

Ученые пришли к выводу, что у астронавтов, задействованных в длительных миссиях на Луне, есть причина беспокоиться о лунной пыли.

Новое исследование показало, что она может быть довольно вредной. Во время миссий Apollo астронавты жаловались на чихание и жжение в глазах после возвращения в свои корабли.

Согласно последним данным, мелкие частицы способны взаимодействовать непосредственно с клетками. Автор исследования, профессор университета Стоуни Брук Брюс Демпл, отметил, что на Луне почва сухая и потенциально электростатически заряженная. А миллиарды лет бомбардировок метеоритами и микрометеоритами превратили ее в крошечные кусочки.

Именно поэтому лунная пыль может быть опасна для здоровья. Смоделированная пыль убила клетки и изменила ДНК. Теперь, когда исследователи доказали наличие опасности имитируемой пыли, они надеются получить для исследований настоящую лунную пыль от НАСА, извлеченную из миссий Apollo.

Существуют две версии появления Луны: она "родилась" намного раньше Земли или наоборот, появилась в результате столкновения Земли с каким-то астероидом. Теперь уфологи предлагают свою гипотезу. Луна - это космический корабль пришельцев.

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