Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел попыталась отозвать свою кандидатуру после того, как некоторые должностные лица Белого дома дали понять, что ее роль в допросе подозреваемых в терроризме может помешать ее утверждению Сенатом.
По данным источников в госдепе США, Хаспел попыталась уклониться от слушаний по поводу потенциального ущерба репутации ЦРУ. Ее уже вызывали в Белый дом для объяснений ее роли истории в спорной программе допросов ЦРУ, в которой практиковалось утопление.
Такие методы рассматривались как пытки и не были приняты с восторгом, равно как и кандидатура самой Хаспел. После того, как она вернулась в штаб-квартиру ЦРУ, старшие помощники Белого дома, включая главу по законодательным вопросам Марка Шорта и пресс-секретаря Сару Сандерс отправились на встречу в Лэнгли, штат Вирджиния.
Белый дом не был полностью уверен, что она оставит свою кандидатуру, до тех пор, пока Трамп сам не позвонил ей из своей поездки в Даллас. Он решил настаивать на том, чтобы Хаспел оставалась номинантом на эту должность.
Расследование против Хаспел было инициировано в 2017 году европейским центром по конституционным правам и правам человека.
Уже известно, что новый глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме "Глаз кошки", которая находится в Таиланде. Хаспел обвиняют в нарушении статьи № 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки.
Напомним, 13 марта Хаспел была назначена на должность директора ЦРУ, заменив Майка Помпео, возглавившего госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.
Сообщается, что Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года, большую часть времени она провела под прикрытием, поэтому о её деятельности известно немного. В 2002 году Хаспел стала руководителем тайного учреждения в Таиланде.
Под руководством Хаспел сотрудники тюрьмы пытали Абу Зубайду (Abu Zubaydah) и Абд Аль-Рахиме Аль-Нашири (Abd al-Rahim al-Nashiri). Считается доказанным тот факт, что Зубайду 83 раза подвергли пытке водой (на лицо человека выливают воду, вызывая удушье), заставляли ночевать в неудобном ящике и регулярно били об стену, в результате чего он потерял глаз.
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