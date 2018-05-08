Женщина-садист может стать главой ЦРУ. Ее предложил Трамп

Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел попыталась отозвать свою кандидатуру после того, как некоторые должностные лица Белого дома дали понять, что ее роль в допросе подозреваемых в терроризме может помешать ее утверждению Сенатом.

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По данным источников в госдепе США, Хаспел попыталась уклониться от слушаний по поводу потенциального ущерба репутации ЦРУ. Ее уже вызывали в Белый дом для объяснений ее роли истории в спорной программе допросов ЦРУ, в которой практиковалось утопление.

Такие методы рассматривались как пытки и не были приняты с восторгом, равно как и кандидатура самой Хаспел. После того, как она вернулась в штаб-квартиру ЦРУ, старшие помощники Белого дома, включая главу по законодательным вопросам Марка Шорта и пресс-секретаря Сару Сандерс отправились на встречу в Лэнгли, штат Вирджиния.

Белый дом не был полностью уверен, что она оставит свою кандидатуру, до тех пор, пока Трамп сам не позвонил ей из своей поездки в Даллас. Он решил настаивать на том, чтобы Хаспел оставалась номинантом на эту должность.

Расследование против Хаспел было инициировано в 2017 году европейским центром по конституционным правам и правам человека.

Уже известно, что новый глава ЦРУ контролировала пытки в секретной тюрьме "Глаз кошки", которая находится в Таиланде. Хаспел обвиняют в нарушении статьи № 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки.

Напомним, 13 марта Хаспел была назначена на должность директора ЦРУ, заменив Майка Помпео, возглавившего госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.

Сообщается, что Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года, большую часть времени она провела под прикрытием, поэтому о её деятельности известно немного. В 2002 году Хаспел стала руководителем тайного учреждения в Таиланде.

Под руководством Хаспел сотрудники тюрьмы пытали Абу Зубайду (Abu Zubaydah) и Абд Аль-Рахиме Аль-Нашири (Abd al-Rahim al-Nashiri). Считается доказанным тот факт, что Зубайду 83 раза подвергли пытке водой (на лицо человека выливают воду, вызывая удушье), заставляли ночевать в неудобном ящике и регулярно били об стену, в результате чего он потерял глаз.

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