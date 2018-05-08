8 мая Евросоюз намерен рассмотреть новый пакет санкций в отношении России.
Представители Европы будут обсуждать включение новых позиций в список ограничительных мер в связи с проведением выборов президента России на территории Крыма и Севастополя.
По данным СМИ, в случае успешного согласования решение затем должно быть официально и единогласно одобрено Советом ЕС.
Напомним, весной руководство ЕС продлило до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
С призывом ужесточать санкции к европейцам обратился и спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
"В первую очередь нужно сохранять режим санкций и обсуждать возможность их ужесточения, если Россия продолжит свою политику. Мы ввели новый санкционный пакет в отношении людей, близких к (президенту России Владимиру) Путину, и было бы крайне полезно, если бы ЕС последовал нашему примеру", - заявил он в интервью итальянской газете La Stampa.
Напомним, накануне представитель США в ООН Ники Хейли анонсировала новые американские санкции против России - на этот раз за поддержку властей Сирии.
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