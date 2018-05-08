Неисправность или залп ПЗРК: в Сирии рухнул Ка-52

7 мая в Сирии разбился российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор. Оба летчика, служившие на базе Восточного военного округа, погибли на месте.

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По данным министерства обороны России, крушение, вероятнее всего, произошло из-за технической неисправности во время планового полета.

"Поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования", - пояснили в министерстве.

Cогласно неофициальной версии, борт сбит радикальными исламистами из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) при проведении планового полета.

Авторы телеграм-канала Directorate 4 по этому поводу пишут, что катастрофа Ка-52 в Сирии стала третьей для машин этого типа за всю историю их использования.

"Первая произошла в марте 2012 года под Торжком. Тогда причиной крушения назвали плохие погодные условия - вертолет вылетел в сильный снегопад. В октябре 2013 года во время испытательного полета Ка-52 упал в московском районе Жулебино. Авария произошла в результате разрушения тяги управления шагом верхнего винта", - отмечают пользователи сети.

Там же говорится, что в целом Ка-52 считается крайне надежной машиной, к тому же оснащенной системой катапультирования экипажа, что повышает шансы летчиков выжить.

Отмечается, что "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники в МО РФ, сообщает иную версию крушения - причиной катастрофы является пуск ПЗРК по Ка-52 "радикальными исламистами", находящимися на востоке Сирии.

"Судя по всему, подразумеваются боевики Исламского государства. Однако пропагандистские ресурсы ИГ, в том числе "Амак", ничего не сообщали о подобных атаках, хотя по опыту предыдущих лет известно, что джихадисты достаточно быстро сообщают о фактах применения ПЗРК против авиации противника, тем более, если цель была успешна поражена...Таким образом, на текущий момент данных недостаточно для того, чтобы однозначно рассматривать данную версию...", - подытожили авторы канала.

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