Госдеп признал - санкции не работают, Россия делает что хочет

В США признали, что масштабные антироссийские санкции никак не повлияли на политику Москвы.

Как пояснил спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, бесполезно думать, что "можно сдержать поведение - Россия будет делать то, что собиралась".

Волкер во время выступления в Вашингтоне все-таки отметил, что санкции все еще могут быть полезны и от них пока не стоит отказываться.

По его словам, несмотря на отсутствие "драматического эффекта", меры экономического воздействия, по мнению дипломата, отразились на отношениях России с Евросоюзом.

Волкер добавил, что "санкции - это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут".

Напомним, сегодня в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости их отмены.Очевидно, что экономические санкции стали одним из инструментов внешней политики. Первую скрипку здесь играет Вашингтон. Американские власти объявляют о санкциях едва ли не каждый день, по самым разным поводам.

Хотя, конечно, касается это в первую очередь тех государств, ограничительные меры против которых не нанесут серьезного ущерба самим США.

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