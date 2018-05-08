Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Госдеп признал - санкции не работают, Россия делает что хочет

Мир

В США признали, что масштабные антироссийские санкции никак не повлияли на политику Москвы.

Госдеп признал - санкции не работают, Россия делает что хочет. 386713.jpeg

Как пояснил спецпосланник Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, бесполезно думать, что "можно сдержать поведение - Россия будет делать то, что собиралась".

Волкер во время выступления в Вашингтоне все-таки отметил, что санкции все еще могут быть полезны и от них пока не стоит отказываться. 

По его словам, несмотря на отсутствие "драматического эффекта", меры экономического воздействия, по мнению дипломата, отразились на отношениях России с Евросоюзом.

Волкер добавил, что "санкции - это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что, если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут".

Напомним, сегодня в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости их отмены.Очевидно, что экономические санкции стали одним из инструментов внешней политики. Первую скрипку здесь играет Вашингтон. Американские власти объявляют о санкциях едва ли не каждый день, по самым разным поводам.

Хотя, конечно, касается это в первую очередь тех государств, ограничительные меры против которых не нанесут серьезного ущерба самим США.

Читайте больше:

Варианты ответа: как Москва могла бы наказать за антироссийские санкции

 

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы госдеп россия санкции
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Путину придется бороться с собой для спасения Россия
Ближний Восток
Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону
Аналитика
Ethereum и NEO – одного поля ягоды?
Читательский топ
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Названы признаки "засорения" печени токсинами
ВМФ России получит новейшие ракетные корабли
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
Новости Все >
Росреестр поставил на кадастровый учет деревянный храм в "новой" Москве
Белый дом: Дональд и Мелания спят раздельно. Скоро развод?
В США рассчитали последствия ядерного удара России
Неисправность или залп ПЗРК: в Сирии рухнул Ка-52
"Мостотрест" получит 41 млрд руб. на строительство метро в Новой Москве
Будущее: Солнце закончит жизнь как туманность
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Здоровье
Названы признаки "засорения" печени токсинами
Министерство обороны
ВМФ России получит новейшие ракетные корабли
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Мир
Украина повесила у границы Крыма стыдные билборды
Общество
Революции не будет: россияне ждут от Путина денег и перемен
Общество
"Россия-24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу
Прибалтика
Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas

МИД Литвы был шокирован, обнаружив советскую символику на продукции немецкого концерна Adidas.

Литва обнаружила ностальгию по "советской империи" у Adidas
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Парад мошенников
Бизнесмены на доверии. История братьев Клещевых
Мир
iFop: почему жители Европы считают Путина лидером мира
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Любовь Степушова Шесть шагов к третьей мировой войне по Макрону Любовь Степушова Дарья Касьянова СНГ против Бургундии Дарья Касьянова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 07.05 чувственны Соломон Соловьев
Комментарии
Белый дом: Дональд и Мелания спят раздельно. Скоро развод?
Путин подписал особый указ о новой судьбе России
Как найти сведения о ветеране ВОВ: Инструменты поиска в Сети
Путину придется бороться с собой для спасения Россия
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Госдеп признал - санкции не работают, Россия делает что хочет
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Путину придется бороться с собой для спасения Россия
Путину придется бороться с собой для спасения Россия
Госдеп признал - санкции не работают, Россия делает что хочет
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Госдеп признал - санкции не работают, Россия делает что хочет
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
WP: второй флот США готов топить российские подлодки
"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина
Мир
Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей

Турция всерьез рассматривает вопрос о выходе из НАТО, поскольку их отношения с продолжают ухудшаться. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил об ответных действиях, если...

Турция может выйти из НАТО в результате шантажа американских законодателей
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
Мир
12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Украина
"Джавелины" поставлены Украине под "зеленку"
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Южная Азия
Вызов принят: Пекин военизирует Спратли
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался