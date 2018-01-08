8 января американский эсминец Carney DDG-64 прибыл в порт Одессы, сообщили украинские СМИ.
По данным интернет-издания "Думская", "сегодня утром у причала нового контейнерного терминала одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG-64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году".
Сообщается, что целью визита является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО". Корабль пробудет в одесском порту до 11 января.
Напомним, в июле 2017 года этот эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze -2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что эсминец, ставший первым кораблем ВМС США, зашедшим в новом году в Черное море, уже бывал в украинских водах летом прошлого года. Тогда эсминец участвовал в учениях Sea Breeze 2017 и на его борт поднимался президент Петр Порошенко.
Эсминец Carney 2 декабря в четвертый раз отправился в разведывательный патруль из места своего базирования в испанском городе Рота. 3 января он покинул итальянский порт Бриндизи, где экипаж встречал Новый год.
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