Эсминец США Carney DDG-64 вошел в порт Одессы

8 января американский эсминец Carney DDG-64 прибыл в порт Одессы, сообщили украинские СМИ.

Фото: Yoruk Isik

По данным интернет-издания "Думская", "сегодня утром у причала нового контейнерного терминала одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG-64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году".

Сообщается, что целью визита является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО". Корабль пробудет в одесском порту до 11 января.

Напомним, в июле 2017 года этот эсминец принимал участие в международных учениях Sea Breeze -2017, во время которых на его борт поднимался президент Украины Петр Порошенко.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что эсминец, ставший первым кораблем ВМС США, зашедшим в новом году в Черное море, уже бывал в украинских водах летом прошлого года. Тогда эсминец участвовал в учениях Sea Breeze 2017 и на его борт поднимался президент Петр Порошенко.

Эсминец Carney 2 декабря в четвертый раз отправился в разведывательный патруль из места своего базирования в испанском городе Рота. 3 января он покинул итальянский порт Бриндизи, где экипаж встречал Новый год.