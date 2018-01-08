Парламентариев Великобритании уличили в любви к порносайтам

Британские парламентарии с июня по октябрь 2017 года более 24 тыс. раз пытались получить доступ к сайтам, содержащим порнографические материалы.

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Как сообщает издание The Guardian, данные получены с 8,5 тыс. компьютеров обеих палат парламента, которыми, помимо законодателей, пользуются и их помощники, и технические сотрудники.

По словам источника в парламенте, на сегодняшний день все порнографические сайты в парламенте заблокированы, и попытки получить к ним доступ (около 160 раз в день) являются случайными.

Отметим, что информация о сетевой активности парламентариев была опубликована после скандала с обнаружением порнографических материалов на служебном компьютере главы аппарата британского правительства Дэмиана Грина.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что пятеро членов офицерского состава атомной подводной лодки Королевских ВМС Великобритании Vigilant заявили, что готовы уйти в отставку после того, как на борту субмарины разгорелся настоящий секс-скандал.

Отмечается, что не только командир корабля нарушил устав. В близкие отношения с женским составом вступал и его первый помощник, пишет таблоид The Daily Mail.

На подлодках ВМС Ее Величества представительницам прекрасного пола разрешили служить только в 2011 году. Одновременно был введен и запрет на интимные отношения между членами экипажа. Сделано это было ради того, чтобы в коллективе сохранялся командный дух и не возникало трений.

Незадолго до этого против капитана субмарины Vigilant Стюарта Армстронга было начато служебное расследование, а командование пока отстранило его от исполнения обязанностей. Теперь же отвечать придется и его первому помощнику.