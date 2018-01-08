Мария Захарова назвала слова главы ЦРУ "враньем"

В МИДе РФ прокомментировали слова директора ЦРУ Майка Помпео, заявившего, что Россия на "протяжении десятилетий" вмешивается в выборы США.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова пояснила, что "оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнёры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело? Лучшим доказательством того, что это чистой воды враньё, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чём подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы".

Захарова на своей странице в Facebook отметила, что "ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что именно Россия начала "военные действия" в отношении США.

Со своей стороны председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв что "судя по усиливающейся демагогии на тему "российского вмешательства", уже начата "артподготовка" к выборам президента России, где масштабы давления со стороны США, похоже, будут беспрецедентными".

При этом Косачев напомнил, что в период с 1946 по 2000 год США 81 раз вмешивались в избирательный процесс других стран. Он добавил, что "США признают честными и демократическими только те выборы, на которых побеждают прозападные кандидаты. Все остальные электоральные процедуры и результаты практически всегда предаются анафеме".