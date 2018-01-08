Армия Сирии прорвала окружение базы под Дамаском

Войска армии Сирии прорвали окружение боевиков, блокировавших территорию военной базы бронетехники в восточном пригороде Дамаска.

mil.ru

По сообщениям источников на месте событий, "сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на его территорию".

Напомним, ранее в telegram-канале Directorate 4 сообщили, что в районе Хараста (Восточная Гута) действуют группировки "Ахрар аш-Шам"* и "Файлак ар-Рахман"*.

"Правда.Ру" ранее писала, что в Москве и Дамаске в ноябре праздновали победу: гражданская война в Сирии завершилась. Братоубийственный конфликт, продолжавшийся шесть с половиной лет и унесший жизни четверти миллиона человек, завершился полным разгромом запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и вооруженной прозападной оппозиции.

Но скептики предупреждают: вряд ли Вашингтон смирится со своим поражением - он может использовать территорию Израиля в качестве плацдарма для переброски в Сирию новых отрядов вооруженной оппозиции. И тогда война разгорится с новой силой.

* Организация запрещена в России