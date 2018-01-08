Войска армии Сирии прорвали окружение боевиков, блокировавших территорию военной базы бронетехники в восточном пригороде Дамаска.
По сообщениям источников на месте событий, "сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на его территорию".
Напомним, ранее в telegram-канале Directorate 4 сообщили, что в районе Хараста (Восточная Гута) действуют группировки "Ахрар аш-Шам"* и "Файлак ар-Рахман"*.
"Правда.Ру" ранее писала, что в Москве и Дамаске в ноябре праздновали победу: гражданская война в Сирии завершилась. Братоубийственный конфликт, продолжавшийся шесть с половиной лет и унесший жизни четверти миллиона человек, завершился полным разгромом запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и вооруженной прозападной оппозиции.
Но скептики предупреждают: вряд ли Вашингтон смирится со своим поражением - он может использовать территорию Израиля в качестве плацдарма для переброски в Сирию новых отрядов вооруженной оппозиции. И тогда война разгорится с новой силой.
* Организация запрещена в России
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