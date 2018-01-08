Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия и некоторые другие государства попытаются вмешаться в выборы 2018 года в конгресс США.
Помпео в интервью телеканалу CBS сообщил, что Россия десятилетиями "вмешивается" в избирательный процесс в США.
По его словам, "есть много противников, желающих подорвать западную демократию".
Он отметил, что ЦРУ работает над тем, чтобы выборы в 2018-м были "безопасными и демократичными".
Напомним, в 2018 году пройдет очередная избирательная кампания в американский конгресс, когда переизберут всю палату представителей и часть сената. Параллельно состоятся выборы ряда губернаторов и в законодательные собрания некоторых штатов.
При этом не так давно президент США Дональд Трамп заявил The New York Times, что спецпрокурор Роберт Мюллер не выявил никаких доказательств сговора. "Это выставляет страну в неприглядном свете", - отметил Трамп. "Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны", - добавил он.
Стоит добавить, что разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что сенатский комитет по разведке в конгрессе вызывал на допрос эск-постпреда США при ООН в рамках дела о "российском вмешательстве" в выборы американского президента в 2016 году.
Расследованием якобы имевшего место быть вмешательства России в американские выборы ведут конгресс США и ФБР. В Москве и в Белом доме неоднократно отрицали какие-либо попытки повлиять на ход президентской кампании в США.
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