После обращения главы КНДР Ким Чен Ына к народу на Новый год, врачи соседней страны сообщили о его проблемах со здоровьем.
Как заявил профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука, проанализировав вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков, у Ким Чен Ына не в порядке почки.
Отметим, что внимание к здоровью Ким Чен Ына обострилось перед министерской встречей КНДР и Южной Кореей.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что Ким Чен Ын приветствовал поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации страны в Олимпиаде.
Напомним, 2 января глава министерства по делам объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн предложил организовать встречу в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.
В ответ Северная Корея спустя сутки заявила об открытии "горячей линии". В своем выступлении 1 января лидер КНДР заявил о теоретической возможности участия делегации своей страны в Олимпиаде.
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