ЕС и Иран обсудят вопрос протестных акций в стране

Власти Евросоюза намерены пригласить министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения антиправительственных выступлений в стране.

Об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, "совместно с главой европейской дипломатии мы решили пригласить иранского министра иностранных дел на будущей неделе, если будет возможно".

Как пояснил дипломат в интервью ZDF, позиция ЕС заключается в том, что необходимо поддерживать свободу демонстраций.

Габриэль также отметил, что Берлин не будет прислушиваться к мнению США, выступающим за то, чтобы мировое сообщество выступило за смену правительства Ирана.

Таким образом, Германия выступает "против попыток манипулирования вопросами, связанными с внутренними конфликтами в Иране".

Напомним, с 28 декабря в стране начались акции протеста против повышения цен, которые вскоре стали полноценными митингами против государственной власти.

Акции стартовали в городе Мешхед, позже прошли в Тегеране, Исфахане, Йезде и других крупных городах страны. 30 декабря президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил неодобрение арестов участников протестов.