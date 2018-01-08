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ЕС и Иран обсудят вопрос протестных акций в стране

Мир

Власти Евросоюза намерены  пригласить министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения антиправительственных выступлений в стране.

ЕС и Иран обсудят вопрос протестных акций в стране. 381524.jpeg

Об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, "совместно с главой европейской дипломатии мы решили пригласить иранского министра иностранных дел на будущей неделе, если будет возможно".

Как пояснил дипломат в интервью ZDF, позиция ЕС заключается в том, что необходимо поддерживать свободу демонстраций. 

Габриэль также отметил, что  Берлин не будет прислушиваться к мнению США, выступающим за то, чтобы мировое сообщество выступило за смену правительства Ирана.

Таким образом, Германия выступает "против попыток манипулирования вопросами, связанными с внутренними конфликтами в Иране".

Напомним, с 28 декабря в стране начались акции протеста против повышения цен, которые вскоре стали полноценными митингами против государственной власти. 

Акции стартовали  в городе Мешхед, позже прошли в Тегеране, Исфахане, Йезде и других крупных городах страны. 30 декабря президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил неодобрение арестов участников протестов.

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