Власти Евросоюза намерены пригласить министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа для обсуждения антиправительственных выступлений в стране.
Об этом сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, "совместно с главой европейской дипломатии мы решили пригласить иранского министра иностранных дел на будущей неделе, если будет возможно".
Как пояснил дипломат в интервью ZDF, позиция ЕС заключается в том, что необходимо поддерживать свободу демонстраций.
Габриэль также отметил, что Берлин не будет прислушиваться к мнению США, выступающим за то, чтобы мировое сообщество выступило за смену правительства Ирана.
Таким образом, Германия выступает "против попыток манипулирования вопросами, связанными с внутренними конфликтами в Иране".
Напомним, с 28 декабря в стране начались акции протеста против повышения цен, которые вскоре стали полноценными митингами против государственной власти.
Акции стартовали в городе Мешхед, позже прошли в Тегеране, Исфахане, Йезде и других крупных городах страны. 30 декабря президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил неодобрение арестов участников протестов.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Для придания мощи своему видео о перехвате российских истребителей в небе над Балтикой американцы использовали даже записи четырехлетней давности.
Евросоюз намерен взыскивать с России €1,4 млрд в год, поскольку Россия якобы незаконно ввела запрет на ввоз европейской свинины.
Грузинские судьи заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.