Россия пригрозила Китаю запретом на экспорт древесины

Российская Федерация предупредила Китайскую народную республику о том, что может приостановить экспорт древесину в страну.

Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. По его словам, сегодня вопрос о восстановлении лесов в стране стоит очень остро. И если Поднебесная, заявил российский министр, в ближайшее время не решит этот вопрос, правительство РФ будет вынуждено полностью прекратить поставки леса в Китай. Дмитрий Кобылкин добавил, что действующий президент России Владимир Путин всецело и полностью одобряет данную инициативу Министерства природных ресурсов и экологии.

"Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес", — поставил вопрос ребром Дмитрий Кобылкин. Он предложил китайскому правительству построить в России пару-тройку десятков семеноводческих комплексов для восстановления лесов.

Кобылкин подчеркнул, что запрет на экспорт древесины будет временным, пока правительство Китайской народной республики не услышит претензии России и не соблаговолит пойти навстречу.

Отметим, что Китай давно нуждается в лесных ресурсах, и неоднократно заявлял о том, что рассматривает Россию как своего главного стратегического партнера в этой сфере.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Российской Федерации всерьез рассматривает вариант сдачи в аренду Китаю своих территорий на Дальнем Востоке.

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