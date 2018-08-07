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Медведев проговорился о реальных причинах войны-2008

Мир

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, у России в 2008 году не было цели разгромить Грузию, поэтому свое решение проявить сдержанность было правильным. 


Великодушие красит победителя (к годовщине войны 08.08.08)

8 августа 2008 года Грузия начала обстрел "Градами" территории Южной Осетии. После этого грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Со своей стороны, Россия в целях защиты граждан региона, многие из которых на тот момент имели гражданство РФ, ввела войска в республику и через пять дней вытеснили грузинских военных из Южной Осетии. 

Спустя 20 дней Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Это решение стало причиной разрыва дипотношений двух государств - Грузии и России. Российские власти не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. 

Медведев в интервью газете "Коммерсант" отметил, что Россия не стала усугублять конфликт, потому что цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок. Он добавил, что военные по сути предотвратили возможность дальнейшей эскалации насилия, то есть военных действий.

У России не было цели "казнить (тогдашнего президента Грузии Михаила) Саакашвили", отметил Медведев, подчеркнув, что считает правильным тогдашнее решение проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия. 

Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, добавил, что это дало возможность "успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами".

Независимые эксперты довольно быстро признали, что результатом работы комиссии Хайди Тальявини была констатация того, что военный удар был нанесен грузинской стороной, и первыми агрессию проявила она.

"Этого уже из истории не вычеркнуть. Но я не считал правильным этот градус, что называется, противостояния поддерживать", - подытожил Дмитрий Медведев. На вопрос, почему тогда не удается быстро разрешить кризис с Украиной, Медведев пояснил, что Грузия и Украина - это принципиально разные ситуации, хотя западные политики могли бы проявить больше гибкости, а не пытаться "сразу перевести стрелки на Российскую Федерацию, а проявили бы лучшую сбалансированность, как это, например, было в 2008 году, ситуация была бы гораздо проще".

Касательно возможного принятия Грузии в НАТО, Медведев выразил надежду, что у Запада хватит сообразительности ничего не предпринимать в этой связи, так как такое решение чревато страшным конфликтом в будущем. И ситуации в мире точно не улучшит.

Он также вспомнил о том, что за последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества и туризма в Грузию, что способствует возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси. Если все будет идти в русле конструктивного диалога, ситуация будет только в плюс всем сторонам, резюмировал премьер-министр.

"Дмитрий Медведев пытается после ряда серьезных провалов ухватить образ консерватора , традиционалиста и государственника. Смотрится пока слабо. А у силовиков - вызывает смех. Медведев в который раз пытается актуализировать грузинскую историю. Пытаясь "продать" образ решительного верховного главнокомандующего, въезжающего в Тбилиси на танке. К сожалению, известна и реальная история",- интригует телеграм-канал "Незыгарь".

"Когда «бойцы вспоминают минувшие дни» - видно, что время смачных подробностей ещё не пришло. Рассказывает-то не старичок на завалинке, а глава правительства, второе лицо в государстве. Для него история 10-летней давности - ещё не прошлое, а вполне себе сегодняшний политический капитал",- пишут авторы канала "Невротик".

"Обращает на себя внимание отсутствие в интервью Д.А.Медведева каких-либо упоминаний о начале боевых действий.  Когда президент узнал о нападении на российских миротворцев и на Цхинвал, какие доклады поступали, как принималось решение о вводе российских войск в Южную Осетию. Трудно себе представить, чтобы корреспондент об этом не спросил. Остаётся заключить, что умолчание исходит от Д.А.Медведева - но почему?",- добавляют авторы "Мюслей вслух".

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Темы война 2008 год Грузия Абхазия Цхинвали Дмитрий Медведев принуждение к миру
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