Ученые предупредили: климат Земли станет "смертоносной теплицей"

Парижское соглашение не поможет планете выжить, убеждены ученые. Они узнали, что температура все равно поднимется в среднем на 4,5 градуса, если сравнивать показатель с доиндустриальным уровнем. Это превратит Землю в "теплицу", а на части территорий станет невозможно жить.
Дело в том, что парниковый газ — это лишь одна из причин глобального потепления. Деятельность людей приводит к процессам, запускающим "разогрев" атмосферы. Последствия таковы: вечная мерзлота тает, со дна океана поднимается метан, уменьшается объем углерода, который поглощает океан и суша, а также многое другое.
Эксперты советуют делать естественные резервуары, в которых будет храниться углерод, — лесопарки. Кроме того, ученые должны генерировать идеи и создавать проекты, позволяющие остановить катастрофу.
Стоит пояснить: Парижское соглашение по климату подписали три года назад 195 государств, РФ среди них. Все эти страны взяли на себя обязательства сохранять землю, не допускать повышения температуры.
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