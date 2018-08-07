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На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией

Мир

Экономика Украины будет уничтожена, если закрыть границу с Москвой. С таким заявлением выступил представитель Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, общаясь с журналистами "112 Украина".

На Украине испугались краха после закрытия границ с Россией. 390489.jpeg

Спикер убежден, хуже от этого действия будет лишь украинцам, многие из которых работают в России. Также ситуация ударит по народному хозяйству. Мосийчук признал, что миллионы граждан ездят зарабатывать в Россию, отказ от железнодорожного сообщения навредит им. Эти люди не смогут прокормить себя, так как добраться до тех мест, где можно заработать, будет очень затруднительно.

В этом контексте стоит отметить, что украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян предупредил о намерении государства отказаться от поездов, идущих в РФ. От него же звучала мысль, что потери Киева будут равны 1 гривне.

Государственная администрация железнодорожного транспорта обладает иными сведениями: в ушедшем году чаще всего люди ездили по направлению "Киев — Москва", это сообщение принесло 6 миллионов долларов. Уже три года меж Москвой и Киевом не летают самолеты, инициировала этот шаг Украина. Поездов стала в несколько раз меньше, чем было до украинского переворота.

Кроме того, предшественник Мосийчука Александр Кава в диалоге с журналистами NewsOne отметил, если прекратить железнодорожное сообщение с Москвой, то это пойдет на пользу проекту "Северный поток — 2". Европа будет считать Киев партнером ненадежным, который может без предупреждения прекратить сотрудничество. Беспокоят спикера и ответ России, он может оказаться болезненным для экономики Украины.

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Темы Игорь Мосийчук запрет Украины Украина и Россия железнодорожное сообщение с РФ
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