Порошенко почтит память погибших украинцев в Польше

Глава Украины Петр Порошенко 8 июля отправится в Польшу. Там президент Незалежной планирует посетить открытие мемориала, посвященого памяти погибшим от рук участников польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии крайовой в 1944 году украинцам.
Стоит отметить, что инициатором возведения памятника является отнюдь не польское правительство. Пригласила Порошенко и не Варшава, а украинская польская диаспора. Так, по самым скромным подсчетам, в Польше проживают несколько десятков тысяч украинцев.
Крестьянские батальоны, или, по-польски, Батальоны Хлопске — вооруженные формирования, действующие на территории Польши с 1940 по 1945 годы. Во время Второй мировой войны на территории современной Украины имел место этнополитический конфликт, так называемая Волынская резня — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией этнического польского гражданского населения. Ответные действия поляков тогда не заставили себя ждать — начатые с конца лета 1943 года, они привели к значительным жертвам среди украинского гражданского населения.
Во время визита в Польшу Порошенко посетит село Сагрынь Люблинского воеводства. Там же и будет открыт Мемориал памяти украинцев. После президент Украины отправится в Волынскую область для участия в мероприятиях памяти жертв того самого польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.
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