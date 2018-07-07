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Источник Правда.Ру

НАТО собирается продемонстрировать России способность защитить себя

Мир

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась по поводу дипломатических отношений между странами-участницами Североатлантического альянса и Российской Федерацией. По ее словам, НАТО заинтересовано в диалоге и улучшении отношений с Россией, но в то же время хочет показать, что в случае чего способно дать отпор российской агрессии.

НАТО собирается продемонстрировать России способность защитить себя. 389202.jpeg
Фото: flickr.com

Также Ангела Меркель отметила, что для Германии, как и для других стран-участниц международного клуба, НАТО — залог национальной безопасности.

В последние годы, по мнению Меркель, мир проверяет Североатлантический альянс на прочность, ставя перед ней все новые и новые задачи. В качестве примеров канцлер Германии привела военный конфликт на территории Сирийского государства, присоединение полуострова Крым к Российской Федерации и война на юго-востоке Украины.

Большой ажиотаж в Европе вызвала предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, лидеров двух сверхдержав. По мнению зампреда комитета Госдумы Алексея Чепы, в этом нет ничего удивительного — страны-участницы Североатлантического альянса обеспокоены тем, что Трамп в ходе встречи с Путиным может принять какие-либо решения, невыгодные для других стран НАТО.

У каждого государства, входящего в состав Североатлантического альянса, есть свои интересы, утверждает Чепа. В случае же улучшений отношений между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией бюджет НАТО, разумеется, будет уменьшен, так как вероятность пресловутой "российской агрессии" снизится. Очевидно, что уменьшение бюджета международного клуба невыгодно ни одной из ее стран-участниц.

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