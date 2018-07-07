The National Interest: США больше не собираются защищать Европу

Отправляясь на саммит Североатлантического альянса в Брюсселе, Дональд Трамп будет озадачен как минимум целым рядом вопросов. Главный из них — обязаны ли Соединенные Штаты Америки защищать Европу?

Речь идет о неравномерных затратах западных стран как на свое собственное вооружение, так и на финансирование и поддержку Североатлантического альянса. Так, например, США тратит на эти нужды более 3 %, в то время как Германия чуть больше 1 %.

Стоит отметить, что Дональд Трамп далеко не первый президент, что поднимает вопросы подобного рода. И понять его можно. Однако, Трамп, по-видимому, первый президент Соединенных Штатов Америки, что реально собирается принять меры, если европейские страны не изменят своей политики в данном вопросе.

И не сказать ведь, что Европа сегодня не заинтересована в высоком уровне своей обороноспособности. Ведь именно европейские страны уже который год говорят о мнимой "российской агрессии". Они видят в Москве сильного и сердитого врага, что в силу своей большой территории имеет огромное преимущество перед ними в случае открытых боевых действий.

Как следует из новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, Вашингтон действительно стремится пересмотреть свою политику относительно Европы. К тому же, как оказалось, власть, влияние и богатство США не столь сильны, как все вокруг, считая и их самих, думали раньше.

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