Глава Пентагона попросит страны НАТО об объединении сил против общего врага

Стало известно, о чем глава Пентагона Джеймс Мэттис будет говорить на грядущем саммите в Брюсселе. Об этом сообщил официальный сайт оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Так, стало известно, что Джеймс Мэттис продолжит риторику Дональда Трампа насчет обороноспособности и затрат на вооружение европейских стран. Напомним, что за последнее время президент Соединенных Штатов Америки высказал претензии Германии и Великобритании в том, что они затрачивают слишком мало финансовых средств на свои вооруженные силы.

Также в ведомстве сообщили, что Джеймс Мэттис намерен поднять вопрос об объединении стран Североатлантического альянса против общего врага — терроризма. Данный вопрос также выглядит довольно логичным, если смотреть через призму прошлых высказываний американского правительства. Напомним, что Дональд Трамп ни раз заявлял, что вверенное ему государство тратит на нужды, развитие и поддержку НАТО гораздо больше всех остальных стран.

Известно также, что глава Пентагона Джеймс Мэттис намерен провести в столице Хорватии Загребе встречу с министрами обороны европейских стран, чтобы обсудить варианты поддержки, что Соединенные Штаты Америки оказывают Восточной Европе.

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