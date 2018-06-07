Финалисты Кубка Стэнли не хотят идти к Трампу

В серии матчей до четырех побед "Вашингтон" ведет 3:1. До заветной цели столичной команде остался буквально один шаг.

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Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Деванте Смит-Пелли заявил, что если его команда выиграет Кубок Стэнли, то он ни в коем случае не посетит Белый дом. По крайней мере, пока Дональд Трамп остается на посту президента Соединенных штатов Америки.

Напомним, что в США существует традиция — победитель сезона, обладатель Кубка Стэнли, удостаивается приглашения в Белый дом, на встречу с президентом. Победитель двух предыдущих сезонов "Питтсбург" приезжал в официальную резиденцию президента оба раза — и к Обаме в 2016, и в 2017 — к Трампу.

Сидни Кросби, нападающий "Питтсбурга", заявил тогда, что не видит в этом никакой проблемы — он считает, что эта встреча команды-победителя с президентом вне политики.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Деванте Смит-Пелли же считает иначе. Форвард сказал журналистам, что в политике не сильно разбирается, но наслышан о некоторых расистских и сексистких высказываниях Дональда Трампа. Поэтому, заявил Смит-Пелли, ноги его не будет в Белом доме, даже если команда завоюет Кубок Стэнли и получит туда приглашение.

Интересно, как в случае победы отнесется к визиту в резиденцию Дональда Трампа известнейший российский хоккеист Александр Овечкин, лидер "Вашингтон Кэпиталз". Именитый российский хоккеист не раз заявлял о своей любви к России и о том, что всецело и полностью поддерживает нынешнего лидера Российской федерации Владимира Путина. Во время президентских выборов 2018 года Овечкин даже создал и профинансировал неформальное движение Putin Team, выступавшее в поддержку нынешнего президента РФ.