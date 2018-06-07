Швеция дала добро на строительство "Северного потока-2"

В правительстве Швеции дали положительный ответ по строительству "Северного потока-2". Об этом сообщает газета Dagens Industri. Процесс по получению разрешения шел в стране почти 2 года.

Об одобрении проекта строительства российского газопровода заявил министр промышленности и инноваций страны Макаэль Дамберг во время специального брифинга.Он отметил, что ни национальное, ни международное право не предусматривает каких-либо норм или законов, по которым реализацию "Северного потока-2" можно было бы запретить.

При этом в Стокгольме считают, что проект может нарушать законы ЕС и противоречить целям союза в энергетике. Швеция и Дания выразили желание обсудить вопросы, касающиеся безопасности, а также рассмотреть возможность строительства газопровода по линии ЕС.

Свой положительный ответ по поводу "Северного потока-2" уже дали Германия и Финляндия. Дания сейчас проводит специальную проверку национальной политики безопасности.

Как ранее писала "Правда.Ру", в апреле 2017 года пять европейских компаний - Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall - подписали соглашение с Nord Stream 2 AG о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2". Согласно договоренности, каждая компания вложит в проект до 950 млн евро. Единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется "Газпром".

Проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство из России в Германию по дну Балтийского моря двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров в год.

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