Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса

Депутаты Верховной Рады Украины обратились к секретарю СНБО Александру Турчинову с требованием предпринять срочные меры в связи с потерей "проукраинского контроля" в Одессе.

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Как написал парламентарий Игорь Луценко на своей странице в Facebook, "террор" против антироссийских активистов в городе приобретает "невиданные масштабы". По словам Луценко, одесские власти поддерживают пророссийские акции и помогают местным антиукраинским организациям.

По его словам, "мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс".Он также обратился к Турчинову с просьбой инициировать заседание СНБО касательно ситуации в Одессе, поскольку утрата контроля над "третьим по величине, исторически украинским городом" несет непосредственную угрозу национальным интересам Украины.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что в последнее время участились визиты в Одессу американских военных кораблей. Так, на днях в Одессу вошел американский эсминец Carney DDG-64. О целях визита американского военного корабля украинские власти не сообщают, но можно предположить, что участившиеся визита американских эсминцев в этот черноморский порт - это составная часть плана официального Киева по созданию в Одессе постоянно действующей базы ВМС США.

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