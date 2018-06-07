Соединенные штаты Америки меняют мировой порядок

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Соединенные штаты Америки стремятся изменить мировой порядок. Действия США в последнее время настораживают главу Германии. Меркель поделилась мнением, что странам-участницам Евросоюза необходимо быть настойчивее и жестче в диалоге с Америкой.
В последнее время и правда устоявшийся политический уклад в мире терпит значительные изменения. Так, в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе наметился раскол. Дональд Трамп внезапно заявил о выходе США из Парижского договора о климате 2015 года. Помимо этого, на Западе проступили значительные разногласия по поводу трансатлантической торговли и вопросе выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Также, в преддверии встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа все еще остается открытым вопрос о денуклеаризации Северной Кореи, что также настораживает Европу.
"Все происходящее лишь подтверждает мнение, что мир претерпевает изменения", — резюмирует Меркель.
Меркель поделилась мнением, что такие глобальные и авторитетные объединения, как Евросоюз, на фоне изоляционной политики Соединенных штатов, должны вновь заявить о себе. Канцлер Германии напомнила, что стремление США к переделу общемирового уклада — не единственная проблема Европы на данный момент. Среди прочих проблем Меркель выделила глобальный финансовый, валютный и миграционный кризисы.
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