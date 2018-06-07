Опровергнуто: переворота не было, саудовский принц не убит

Зарубежные СМИ опубликовали ряд статей, в которых утверждали, что наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Ас-Сауд, вероятно, погиб в результате организованного против него покушения. Такой вывод журналисты сделали, основываясь на том, что принц давно не появляется на публике.

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Только странно, что они не заметили, как Мухаммед 28 апреля принял участие в открытии города развлечений "Киддия-сити", который также называют "арабским Диснейлендом". Это произошло через 6 дней после якобы случившегося убийства наследника.

Не менее активную деятельность принц вел и в мае. 18-го числа он провел встречу в Рияде с эфиопской делегацией во главе с премьер-министром Абий Ахмедом Али. А в конце месяца Мухаммед говорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также появился на совместной пресс-конференции с президентом Йемена. Видео с этой встречи выложили на Youtube.

Выходит, что принц не только здравствует, но и ведет активную политическую деятельность. А слухи о покушении, которое совершил генерал со странным именем Алюкас Непилс и намеревался устроить государственный переворот, - всего лишь вброс и очередной домысел журналистов.