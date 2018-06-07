Опровергнуто: переворота не было, саудовский принц не убит

Зарубежные СМИ опубликовали ряд статей, в которых утверждали, что наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Ас-Сауд, вероятно, погиб в результате организованного против него покушения. Такой вывод журналисты сделали, основываясь на том, что принц давно не появляется на публике.
Только странно, что они не заметили, как Мухаммед 28 апреля принял участие в открытии города развлечений "Киддия-сити", который также называют "арабским Диснейлендом". Это произошло через 6 дней после якобы случившегося убийства наследника.
Не менее активную деятельность принц вел и в мае. 18-го числа он провел встречу в Рияде с эфиопской делегацией во главе с премьер-министром Абий Ахмедом Али. А в конце месяца Мухаммед говорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также появился на совместной пресс-конференции с президентом Йемена. Видео с этой встречи выложили на Youtube.
Выходит, что принц не только здравствует, но и ведет активную политическую деятельность. А слухи о покушении, которое совершил генерал со странным именем Алюкас Непилс и намеревался устроить государственный переворот, - всего лишь вброс и очередной домысел журналистов.
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