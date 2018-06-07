Как в подлодке? Emirates откажется от иллюминаторов в самолетах

В салоне первого класса самолетов Boeing 777-300ER авиакомпании Emirates не будет окон. Их перевозчик решил заменить на экраны.

Теперь на местах, где должны быть расположены иллюминаторы, пассажиры увидят специальные дисплеи. Они будут транслировать то, что происходит за бортом. Изображение будет передаваться при помощи оптоволокна с камер, которые установят на обшивке самолета. Разработчики уверяют, что картинка на таком экране настолько четкая, что превосходит в несколько раз то, что мы видим собственными глазами.

Есть и практическая польза от отсутствия окон. Без иллюминаторов воздушное судно меньше подвергается внешним воздействиям. Самолет становится прочнее, но при этом легче и тратит меньше топлива. В будущем Emirates хотят использовать лайнеры, в которых полностью не будет иллюминаторов.

Однако у экспертов возникают вопросы по безопасности таких самолетов. Иногда пилотам нужно самим видеть, что происходит за бортом. Бортпроводники в случае ЧС также должны контролировать ситуацию, которая происходит снаружи.В Европейском агентстве авиационной безопасности заявили, что не видят в этом проблем. Однако отметили, что отсутствие окон может плохо сказаться на пассажирах, так как для многих сам полет - это большой стресс, к тому же многие из них боятся клаустрофобии.