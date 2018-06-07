Ким Чен Ын боится покушения на саммите с Трампом

Лидер Северной Кореи боится, что на него нападут по дороге в Сингапур, где состоится саммит с Дональдом Трампом. Эта встреча вынуждает Ким Чен Ына покинуть пределы КНДР, хотя даже там он не чувствует себя в безопасности. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ким Чен Ын

На протяжении довольно долгого времени северокорейский лидер опасается за свою жизнь. Источники Bloomberg сообщили, что Ким боялся покушения в собственной стране. А теперь, когда ему придется полететь в другое государство на гражданском самолете, глава государства особенно не уверен в собственной безопасности.

Ким Чен Ын считает, что США со своей враждебной политикой в отношении Северной Кореи могут воспользоваться моментом и организовать покушение на лидера в воздухе. Это удобно, потому что авиакатастрофы трудно расследовать и причастность к ним можно отрицать.

Повод для таких размышлений у Кима появился после того, как советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон сравнил Северную Корею с Ливией, где президента убили в результате вмешательства США. К тому же страх Ким Чен Ына подкрепляется и тем фактом, что на его брата было совершено покушение в аэропорту Малайзии, в результате которого он погиб. Если Северная Корея потеряет своего лидера, то в стране начнется хаос, так как у Кима нет преемника.

Отмечается, что хоть Сингапур и предпринял эффективные меры для обеспечения безопасности саммита, включая блокирование определенных районов города и ограничение воздушного пространства во время саммита, параноидальный страх Кима от этого не уменьшается.

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