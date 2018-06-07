Меланья Трамп не поверила в измену мужа-президента

Американская первая леди решила не придавать особого значения скандалу с порно-актрисой Сторми Дэниелс , заявившей, что у нее были отношения с лидером США. В этой ситуации она верит своему мужу, который отрицает эту связь. Об этом сообщил экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

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"Она верит своему мужу и не думает, что это правда ", - заявил Джулиани на деловой конференции Globes в Израиле.

Политик также отметил, что он не уважает женщин, которые торгуют своим телом. Джулиани считает, что Сторми Дэниелс, она же Стефани Клиффорд, «перенесла разрушение» и не имеет хорошей репутации. По мнению экс-мэра Нью-Йорка, особа не имеет никаких ценностей.

По информации СМИ, отношения между Трампом и Клиффорд завязались в 2006 году. Тогда политик уже был женат на Меланье Трамп. Сначала актриса отрицала связь с политиком, однако потом подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, сообщив, что договор о неразглашении этих сведений недействителен. Сообщалось также, что адвокат Трампа заплатил актрисе за молчание 130 тысяч долларов. Эту информацию Белый дом опроверг.

Это не первый секс-скандал, в который попал Дональд Трамп. Ранее «Правда.Ру» писала о том, что в сексуальных домогательствах миллиардера решила обвинить актриса "фильмов для взрослых", а проще говоря, порнозвезда, Джессика Дрейк, по словам которой более 10 лет назад, во время соревнований по гольфу в городе Тахо (штат Калифорния), Дональд Трамп "без разрешения" обнял ее и поцеловал. По словам актрисы, бизнесмен также в навязчивой форме предлагал ей деньги в обмен на интимную близость. Порнозвезда гордо отвергла это предложение.

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