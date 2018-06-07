Китай призвал США прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китайские дипломаты призвал США прекратить провокационную деятельность в Южно-Китайском море.

Комментируя подтверждение армией США факта направления бомбардировщиков B-52 для пролета над акваторией вблизи архипелага Наньша, официальный представитель министерства иностранных дел КНР пояснила, что "если бы кто-либо практически ежедневно приходил во всеоружии прямо к дверям вашего дома, чтобы подчеркнуть свое предполагаемое превосходство, при этом действуя тайком, то разве вы не насторожились бы?"

Хуа Чуньин настойчиво рекомендовала США прекратить спекулировать темой так называемой "милитаризации" Китаем Южно-Китайского моря.

"Во-вторых, важно прекратить провокационную деятельность в Южно-Китайском море, поскольку бесчинство связано с рисками. В-третьих, Китай не позволит запугать себя каким-либо флотилиям или истребителям, а будет лишь еще более настойчиво принимать необходимые меры для защиты своего национального суверенитета и безопасности, а также для обеспечения мира и стабильности Южно-Китайского моря", - подытожила Хуа Чуньин.

"Правда.Ру" ранее информировало о том, что Китай разместил на двух из своих форпостов на спорных островах спецоборудование, способное создавать помехи для систем связи и радиолокационных установок.

На сегодняшний день у Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама и Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Власти США придерживаются мнения, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и тем самым расширяет свои территориальные воды. В Пекине эти обвинения отвергают.

С точки зрения Пекина, cпорные территории в Южно-Китайском море - это принадлежащие Китаю естественные острова, которые он наращивает с исключительно мирными целями. Поэтому режим китайских территориальных вод и исключительной 200-мильной экономической зоны - это вопрос времени.

Читайте больше:

Китай захватил беспилотную подлодку США